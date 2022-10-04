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    Tekirdağ'da erken biten düğünde kavga çıktı

    Çerkezköy'de düğünde müziği erken bitiren müzisyenler ile çiftin yakınları arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı.
    • 04.10.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 11:42
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    Tekirdağ'da erken biten düğünde kavga çıktı

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düğünün bitmesiyle birlikte müzisyenlerin müziği sonlandırmaları, çiftin yakınlarını çileden çıkardı.

    Alkolün de etkisiyle orkestradan düğünü devam ettirmelerini isteyen kişilerin salondaki tartışması sokağa taştı.

    İHA'nın haberine göre vatandaşların ihbarı üzerine olaya Çerkezköy polisi de dahil oldu.

    Büyüyen kavgayı sakinleştirmekte zorluk çeken 50’ye yakın polis, havaya ateş açarak grupları dağıttı.

    Gözaltına alındılar

    Olay yerine gelen takviye ekipler ile birlikte alkollü taraflar, polisler tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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