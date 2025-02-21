İHA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşanan eski eş cinayeti davasına ilişkin yeni duruşma bugün görüldü.

Kendisinden ayrılan eşini bıçaklayarak öldüren Rıdvan Kurt, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık Rıdvan Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken maktul Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis Akkurt ve babası Ahmet Akkurt, bizzat salonda bulundu.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Son sözleri sorulan sanık, olayın buralara gelmesini istemediğini, göğsüne aldığı darbenin ardından karşılık verdiğini öne sürerek üzgün olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan herhangi bir takdiri indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

ALLAHU EKBER DİYE FERYAT ETTİ

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından maktul Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis Akkurt, "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diye bağırarak, "Başka canlar yanmasın." dedi.

"BU KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK"

Aile avukatı Uğur Yüksel, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği üzere bugün maalesef Şarköy ilçemizde 2 sene kadar önce birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen Ayşenur Akkurt’un karar duruşması vardı. Mahkeme, sanığa hiçbir takdiri indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bizim de talebimiz ve isteğimiz buydu.

Bu karar, ailenin kaybını geri getirmeyecek ancak en azından acılarını bir nebze de olsa hafifletecek. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz." dedi.