Tekirdağ’da eski eşi ile oğlunu katleden caninin cezası belli oldu

Tekirdağ’da eski eşi ile oğlunu katleden caninin cezası belli oldu

Boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanan zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi, geçen yıl haziran ayında korkunç bir cinayetle sarsıldı…

24 yaşındaki Burak Tekler, boşandığı eşi Cansu Sezer (24) ile 3 yaşındaki oğlunu defalarca bıçaklayarak katletti.

Karar duruşması

Cinayetlerin ardından tutuklanan zanlının bugün karar duruşması görüldü.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanığın yanı sıra taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Eski eşe 12, oğluna 13 bıçak darbesi

Görülen duruşmada sanığın eski eşine 10'u öldürücü 12 bıçak darbesi ve oğluna 7'si öldürücü 13 bıçak darbesinde bulunduğu belirtilirken, mahkemede her iki tarafın avukatı dinlendikten sonra Tekler’in son sözleri soruldu.

“Oğlumu neden öldürdüm bilmiyorum”

Tekler, “Çok üzgünüm, pişmanım. Ailesinden özür dilerim. Oğlumu neden öldürdüm bilmiyorum.” dedi.

Duruşmada, maktulün avukatı ve davaya dahil olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü vekili, sanığa indirim uygulanmamasını ve en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Avukat, tahliye istedi

Sanığın avukatı ise Burak Tekler ve Cansu Sezer'in boşanmalarına rağmen aynı hanede yaşadıklarını, Tekler'in gördüğü bir mesaj üzerine aldatıldığına kapılarak cinayeti gerçekleştirdiğini iddia ederek, sanığın tahliyesini talep etti.

İHA’nın haberine göre taraflar dinlendikten sonra mahkemeye heyeti, sanık Burak Tekler’e iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

“İçeriden çıkmasın”

Duruşma sonrasında kızının ve torunun olduğu fotoğraf çerçevesi ile adliye önüne çıkan Cansu Sezer’in annesi Bahriye Sezer, “Ben onu hep taşırım. Bu kadar ceza verilmesine çok sevindim. Çıkmasın içeriden çıkmasın.” dedi.

“Hiçbir indirim uygulanmadan karar verildi”

Ailenin avukatı Uğur Yüksel ise “Her iki fiilden dolayı ağırlaştırılmış müebbet cezası uygulandı. Hiçbir indirim uygulanmadan, haksız tahrik indirimi dahil hiçbir indirim uygulanmadan karar verildi. Bizim en çok yapmak istediğimiz buydu. Bu karar, başka fiillerin önlenmesi için örnek teşkil etmesini istemiştik.” diye konuştu.