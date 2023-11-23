Tekirdağ'da eski patronuna kızdı: Keserle iş yerinin camlarını kırdı Önceden çalıştığı güzellik merkezine ziyarete giden 35 yaşındaki A.V. adlı kadın, tartıştığı eski patronu İ.A.'ya sinirlenip, keserle iş yerinin camlarını ve kapısını kırdı.

DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde daha önce çalıştığı güzellik merkezini ziyarete giden A.V. adlı kadın, burada eski patronu İ.A. ile kendisi hakkında dedikodu çıkardığı iddiasıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından A.V., yanında getirdiği keserle, güzellik merkezinin camları ve kapısını, çerçevelerini kırdı.

Ekipler sevk edildi

İş yerinin camları ve kapısında hasar meydana gelirken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahibi İ.A.'nın şikayetçi olduğu V.A., gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Dedikodulara sinirlendiğini söyledi

V.A.'nın ifadesinde, eski patronu İ.A.'nin kendisi hakkında yaptığı dedikoduları duyup, bu duruma çok sinirlenmesi üzerine tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edilen V.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)