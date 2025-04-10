İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.
ADRESE ULAŞIMDA ZORLANAN EKİPLER KOŞARAK MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokağa araçla ulaşım zor olunca, koşarak kapıyı kırıp, yangına müdahale etti.
Daha sonra itfaiye araçlarının sokağı girmesi sağlandı.
YANGIN SONRASI EV, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekipler yanan eve müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu ve yapı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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