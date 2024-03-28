Yurt genelinde zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor.
Bu kapsamda Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, edindiği bilgiler üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi.
Gözaltına alındı
Evinde yaptığı gizli bölmede uyuşturucu imal eden şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla yakalandı.
Evde, uyuşturucu madde ile iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
Evde uyuşturucu yetiştirdi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu imal edilip, piyasa sürüldüğü belirlendi.
Ele geçirilenler
Eve baskın düzenleyen jandarma, gizli bölmede, iklimlendirme sistemi, 2 kök kenevir, 5 gram kubar esrar, 1 gram esrar tohumu, biri kurusıkı 2 tabanca, 51 mermi, esrar öğütücü, 2 led aydınlatma ışığı, 2 vantilatör, hava nemlendiricisi, termometre, 3 varil, ampermetre ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış