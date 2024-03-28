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Tekirdağ'da evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıs yakalandı

Tekirdağ'da evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıs yakalandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında, evinde iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu imal eden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.