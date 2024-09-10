Tekirdağ'da evine iklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştirdi Çorlu'da kenevir yetiştirerek sattığı belirlenen şüpheli A.S.Ü.'nün evine düzenlene operasyonda 21 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş kenevir, 90 gram kubar esrar ve uyuşturucu yetiştirme sistemleri ele geçirildi.

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DHA

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor.

Uyuşturucu sattığı ve yetiştirdiği tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerinin başarılı takibi sonucunda yakalanıyor.

KENEVİR YETİŞTİRMEK İÇİN EVİNE SİSTEM KURDU

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine karşı yürüttüğü çalışmada, A.S.Ü.'nün Muhittin Mahallesi'ndeki evine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştirerek ürettiği uyuşturucu sattığı belirlendi.

BİRÇOK UYUŞTURUCU VE SİSTEM EL GEÇİRİLDİ

Jandarmanın evde yaptığı aramada, 21 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş kenevir, 90 gram kubar esrar, 3 gram kenevir bitki tohumu, hassas terazi, 2 kenevir öğütme aparatı, 7 LED aydınlatma ışığı, 8 vantilatör, 3 iklimlendirme çadırı, 2 filtreli havalandırma fanı, 4 prizli zaman rölesi, 4 çoğaltıcı priz, 4 havalandırma borusu, 20 metre elektrik kablosu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 TL, 560 avro, 40 sterlin ve 22 dolar ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheli A.S.Ü., polis ekiplerinin evde gerçekleştirdiği inceleme sonrası gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)