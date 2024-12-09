Tekirdağ'da fazla garaj ücreti kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

DHA

İstanbul'dan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine otobüsle gelen A.H.S. ile ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini oğlu M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından A.H.S., durumu kendilerini Kapaklı otogarında bekleyen yakınlarına bildirirdi.

Otobüsün Kapaklı’ya gelmesiyle birlikte A.H.S.’nin yakınları H.S. ve E.B.S. ile otobüs şoförü B.A., muavin M.A arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Kavgada otobüs şoförü B.A., bıçakla A.H.S. ve H.S.'yi yaraladı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan A.H.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.