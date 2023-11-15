Tekirdağ'da yürüyüşe çıkardığı köpeğiyle birlikte öldü Tekirdağ-Edirne kara yolunda köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan genç kadın ve köpeğine araba çarptı. Kazada ikisi de hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

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DHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Gülşah Mete isimli bir vatandaş, her gün olduğu gibi sabah saatlerinde köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktı.

Mete ve köpek, yürüyüş için tehlikeli bir yol olan Edirne kara yolunu tercih etti.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere savruldular

O esnada kara yolu üzerinde Edirne istikametine doğru giden İsmet S.'nin kullandığı otomobil, kontrolünü kaybederek Gülşah Mete ve köpeğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mete ve köpeği bariyerlere savruldu.

Sürücü İsmet S.'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kadın ve köpek olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Mete ve köpeğinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından Mete'nin cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Gözaltına alınan İsmet S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)