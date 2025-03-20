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Tekirdağ'da fırlayan metal parçası işçiyi yaraladı

Tekirdağ'da fırlayan metal parçası işçiyi yaraladı Çorlu'da bir tamirhanede işçinin hava basma çalışması yaptığı kamyonun süspansiyon körük tası fırladı. Metal parçanın kafasına isabet ettiği işçi ise yaralandı.