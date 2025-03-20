Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan bir iş kazasında, adeta facianın kıyısından dönüldü.
Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki bir tamirhanede çalışan İ.D. isimli işçi, dükkana çekilen bir kamyonun arka kısmında hava sistemine hava basma çalışmasına başladı.
METAL PARÇA BAŞINA İSABET ETTİ
İ.D. çalışma sırasında talihsiz bir olayla karşılaştı.
Bir anda fırlayan süspansiyon körük tası (metal parçası) başına isabet etti.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yaralanan işçi İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başında kırık meydana gelen İ.D.'nin ameliyata alındığı ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Olayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.
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