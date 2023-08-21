Tekirdağ'da gaz pedalı takılı kalan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu Gaz pedalı sıkışan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 3 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğlen saatlerinde kent merkezinin en işlek caddelerinden gaz pedalı takılı kalan araç dehşet saçtı.

Ali G.'nin yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ayağının gaz pedalına sıkışması sebebiyle ilk olarak park halindeki araca, ardından otomobillere çarptıktan sonra cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkan araç durmayarak cadde üzerinde seyir halinde bulunan 06 ZMY 29 plakalı otomobile çarparak durabildi.

6 otomobil çarpıştı

Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 ZMY 29 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan 59 ADY 926 plakalı otomobil ve 59 T 2622 plakalı ticari taksiye çarptı.

6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

2 kişi hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Gaz pedalı takılı kalan otomobilin sürücüsü Ali G. ve diğer araçlarda bulunan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yol yeniden trafiğe açıldı

Kazaya karışan araçlar sebebiyle adeta savaş alanına dönerek bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazada otomobillerin karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarpmaması büyük teselli olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.