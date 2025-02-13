Tekirdağ'da gazdan zehirlendi

DHA

Tekirdağ Şarköy'ün Aşağı Kalamış Mahallesi'nde yaşayan Saliha Çevrimkaya ile zihinsel engelli oldukları belirtilen çocukları Ufuk Çevrimkaya ile Mustafa Çevrimkaya, dün gece sobayı yakıp uyudu.

Gece yarısı Ufuk ile Mustafa Çevrimkaya, salonda bulunan sobanın kovasını çıkarıp ısınmak için kendi odalarına aldı.

Sabah uyanan anne Saliha Çevrimkaya, çocuklarının hareketsiz olduğunu görünce komşularından yardım istedi.

KARDEŞLERDEN BİRİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ufuk Çevrimkaya'nın sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Baygın halde bulunan Mustafa Çevrimkaya ise Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Çevrimkaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ufuk Çevrimkaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.