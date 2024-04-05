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Tekirdağ'da hastane çalışanları arasında çıkan kavga kamerada

Tekirdağ'da hastane çalışanları arasında çıkan kavga kamerada Hastanede tekniker ve müdür yardımcısı olarak çalışan iki şahıs arasında malzeme alımı sebebiyle çıkan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansırken, taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.