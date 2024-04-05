İHA
Tekirdağ'da hastanede hareketli anlar yaşandı.
Hastanede Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı C.K. ile, hastanede protez ortez teknikeri ve aynı zamanda Hep-Sen ilçe temsilcisi olan H.İ.K. arasında iddiaya göre malzeme alımı sebebiyle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek bir anda kavgaya dönüşürken taraflar birbirine yumruklarla saldırdı.
O anlar kamerada
Yaşanan kavga anları ise olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kavga neticesinde ile H.İ.K., başına aldığı darbeyle yaralandı.
Şikayetçi oldular
Kavgaya karışan iki taraf, polis merkezine giderek karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.
Hastane yönetimi de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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