Tekirdağ'da hareketli anlar yaşandı.
Çorlu ilçesinde 1 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında evine giden C.T.'nin arkasından koşarak gelen O.K. ile S.P., önünü kesip üzerindeki paraları vermesini istedi.
Hayati tehlikesi devam ediyor
Direnen C.T., uğradığı tekme ve yumruklu saldırı sonucu baygın halde yere düştü, 2 kişi cep telefonu ile 2 bin 220 lirasını alarak kaçtı.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.T.'nin beyin kanaması geçirdiği, kafatasında çatlaklar meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Ekipler harekete geçti
C.T.'ye saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Bin 800 saatlik görüntü izlendi
150 kamerada bin 800 saatlik görüntü incelenerek şüphelilerin O.K. ve S.P., olduğu belirlendi.
Evlerinde gözaltına alınan 2 şüphelinin, 'uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçlarından sabıkaları bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ve S.P. tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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