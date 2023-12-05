Tekirdağ'da hayati tehlikeye yol açan gasp olayı! 1800 saatlik görüntü incelendi Akşam saatlerinde önünü kestikleri vatandaşı önce darbedip ardından gasbeden iki şüpheli, kayıplara karıştı. C.T.’nin hayati tehlikesi devam ederken hırsızlar ise yakalanarak tutuklandı.

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DHA

Tekirdağ'da hareketli anlar yaşandı.

Çorlu ilçesinde 1 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında evine giden C.T.'nin arkasından koşarak gelen O.K. ile S.P., önünü kesip üzerindeki paraları vermesini istedi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Direnen C.T., uğradığı tekme ve yumruklu saldırı sonucu baygın halde yere düştü, 2 kişi cep telefonu ile 2 bin 220 lirasını alarak kaçtı.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.T.'nin beyin kanaması geçirdiği, kafatasında çatlaklar meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ekipler harekete geçti

C.T.'ye saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bin 800 saatlik görüntü izlendi

150 kamerada bin 800 saatlik görüntü incelenerek şüphelilerin O.K. ve S.P., olduğu belirlendi.

Evlerinde gözaltına alınan 2 şüphelinin, 'uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçlarından sabıkaları bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ve S.P. tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)