Tekirdağ'da hırsız etleri hedef aldı! Cebine koyup kaçtığı anlar kameralara yansıdı Çorlu ilçesinde bir kişi girdiği markette reyondaki etleri cebine doldurdu. Çalışanların fark ettiği şüpheli, tartıştığı görevliyi itip kaçtı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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DHA

Hırsızların hedefi bu kez market oldu...

Olayın adresi ise Tekirdağ.

Çorlu ilçesindeki bir markete, önceki gün giden kimliği belirsiz kişi dadandı.

İlk olarak çevreyi kontrol eden şahıs, kısa bir süre sonra et reyonuna yöneldi.

Cebini etlerle doldurdu

Reyonda kimsenin olmadığı sürede et alan kişi, ceketinin iç cebine sakladı. Bir süre markette dolaşan kişi, aldığı ikinci et paketini de ceketin diğer cebine koydu.

Görevli müdahale edince kaçtı

Güvenlik kamerasını izleyen market görevlisi, hırsızlığı fark edip, şüpheliden aldığı ürünleri bırakmasını istedi.

Ürünleri bırakmayan şüpheli, görevliyi itip, çaldığı ürünlerle marketten kaçtı.

O anlar kamerada

Şüphelinin ürünleri ceketinin ceplerine koyduğu anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Market yetkililerinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)