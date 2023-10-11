Tekirdağ'da iş yerine giren hırsızı suçüstü yakaladı Bir esnaf, müşteri olarak iş yerine giren hırsızı suçüstü yakalayınca çileden çıkarak dayanamayıp, börek tepsisini hırsızın başına geçirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hırsıza karşı akılalmaz bir tepki yaşandı... Geçtiğimiz günlerde Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzerindeki iş yerine, sabaha karşı müşteri gibi bir şahıs girdi. Kimliği belirsiz şahıs, içeride kimseyi görmeyince kasaya daldı. İş yeri sahibi suçüstü yakaladı Şahıs, kasadaki paraları ceketinin cebine doldurdu. İş üstünde olayı fark eden esnaf Osman Kuyu, hırsızı fark edince kendine hakim olamadı. Kafasına tepsiyle vurdu Esnaf, bir anlık kızgınlıkla börek tepsisini hırsızın başına geçirdi. Şüpheli yakalandı Olayın ardından paraları cebine dolduran hırsız, tabana kuvvet olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kameradan tespit ettiği hırsızı kısa sürede yakaladı. Şüpheli E.A., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)