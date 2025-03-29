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Tekirdağ'da İstanbul'a sevk edilecek 27 ton 800 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da İstanbul'a sevk edilecek 27 ton 800 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Tekirdağ'da bir iş yeri ile kamyonette yapılan aramada İstanbul'a sevk edilecek 27 ton 800 litre etil alkol bulundu.