Tekirdağ'da İstanbul'a sevk edilecek 27 ton 800 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

AA & Ensonhaber
Tekirdağ'da jandarma ekipleri Çorlu ilçesindeki işletmeden İstanbul'a kaçak etil alkol sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler şüpheli aracı yol kontrol noktasında durdurdu.
Alınan karar doğrultusunda kamyonette ve üretim yerinde arama yaptı.
TONLARCASI BULUNDU
Aramalarda 27 ton 800 litre etil alkol ele geçirildi.
Ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edilen iş yerinde etil alkol üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu.
İşletmede çalıştırıldığı öne sürülen yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış