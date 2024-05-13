Tekirdağ'da jandarma araçlarına çarpıp kaçtı: Alkollü olduğu belirlendi Jandarmanın dur ihtarına uymayarak ekip araçları ve yoldan geçen bir otomobile çarpan şahıs, ekipler tarafından yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Tekirdağ'da alkollü sürücü, trafikte dehşet saçtı...

Çorlu İlçe Jandarma ekiplerince Yeniçiftlik yolu üzeri Türkgücü Mahallesi mevkiinde trafik ve asayiş denetimleri yapıldı.

Jandarma araçlarına ve yoldan geçen otomobile çarptı

Jandarma ekiplerinden kaçan O.H.S. idaresindeki otomobil, bu sırada Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri’ne bağlı 2 motosiklete çarptı.

Kazadan sonra dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden araç, Çorlu istikametine seyreden İ.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı

Çarpışma sonrası kontrolden çıkan İ.K. idaresindeki otomobil, bir çiftçinin tahıl deposu olarak kullandığı binaya daldı. Hurdaya dönen araçta, İ.K. ve eşi G.K. yaralandı.

O.H.S’nin kullandığı otomobil de aynı çiftçiye ait araç bakım onarım malzemelerinin bulunduğu bina duvarına çarptı. O.H.S. ve otomobilde bulunan Ç.E. yaralandı.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye adli işlem

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesini kaptıran O.H.S.’nin alkollü olduğu belirlendi. Sürücü O.H.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bina sahibi şikayetçi oldu

Öte yandan bina sahibi çiftçi, maddi hasar gören iki ayrı binadaki zararının karşılanması için şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)