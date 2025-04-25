Tekirdağ'da jandarmadan skunk serasına baskın

İHA
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde F.Ö. isimli şahsın uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramada, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 17 kök skunk bitkisi, 346 gram skunk, 5 gram skunk tohumu, 2 iklimlendirme çadırı, 1 öğütme aparatı, 1 klima, 4 fan, 14 aydınlatma lambası, 24 litre bitki besleyici gübre, 3 adet 7 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 8 adet 3 metrelik bağlantı kablosu, 13 plastik saksı, 1 adet filizlendirme kutusu, 3 vantilatör, 2 dijital termometre ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan F.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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