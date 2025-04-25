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Tekirdağ'da jandarmadan skunk serasına baskın

Tekirdağ'da jandarmadan skunk serasına baskın Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iklimlendirme yöntemiyle skunk üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirildi.