Tekirdağ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

İHA

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve silah taşıma suçlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler, Hayrabolu ilçesinde N.Ş.’nin üst aramasında 23 adet sentetik hap ele geçirdi.

Malkara ilçesinde de R.A.’nın üst aramasında 10 gram bonzai bulundu.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Silah operasyonlarında ise C.A.’nın üzerinde 1 tabanca ve 40 fişek ele geçirilirken, bir başka adreste A.K. ve K.K.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 tabanca, 2 boş şarjör, 17 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca fişeği ve 1 pala bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.