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DHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, belediye ekipleri tarım alanlarında yapılan kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışması başlattı. Çeşmeli Mahallesi'ndeki tarla vasfındaki arazideki kaçak yapıyı yıkmak için zabıta ekipleri, iş makineleriyle dün bölgeye geldi.

ÇIKAN KAVGADA 2 ZABITA YARALANDI

Ancak yapı sahiplerinin itirazlarıyla gerginlik çıktı ve çıkan kavgada iki zabıta yaralandı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, kavgayı sona erdirip zabıta ekiplerine saldıran 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Haydar K. ve Serkan K., ev hapsine mahkum edilirken, İsmail A., Caner A. ve Eren K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.