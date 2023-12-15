İHA
Tekirdağ'da kaçak sigara operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık suçlarına göz açtırmıyor.
Polis ekipleri, Çorlu ilçesinde şüpheli bir minibüsü durdurdu. Araçtan şüphelenen ekipler, detaylı arama sonucunda kaçak sigaralar ele geçirdi.
Kontrplakla kapladılar
Aracın iç haznesinin kontrplakla kaplandığı fark edildi. Aramalar o yönde yoğunlaştırıldı.
6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara bulundu
Aramalarda içerisi esnek kontrplakla kaplanan aracın gizli bölmelerine zulalanmış şekilde, 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlemlere başlandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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