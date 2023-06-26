Tekirdağ'da karı koca kavgasında kan aktı: 1 ölü Tekirdağ'da karı-koca kavgasında ateş alan tabancayla başından vurulan 45 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nda bulunan bir ikamette 45 yaşındaki Erdal A. ile eşi Burcu A. arasında çıkan aile içi tartışmada iddiaya göre yaşanan arbede esnasında tabanca ateş aldı.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Erdal A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Erdal A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Burcu A., eşinin kazara vurulduğunu öne sürdü.