Çorlu ilçesinde ikamet eden Neslihan Karacan, kedisini boğazından salıncağa asılarak öldürülmüş olarak buldu. Karacan, “Keşke gelip bana zarar verseydiniz” dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde ikamet eden Neslihan Karacan, 6 Ekim günü, kedisi Papatya’yı evde bırakarak İstanbul’un Silivri ilçesine gitti.

Akşam saatlerinde evine dönen Karacan, kedisini evinin eşiğinde kurulu olan salıncakta, boğazından asılmış halde buldu.

Karacan, jandarma ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Ekipler, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ailesi ile Silivri'ye gittiğini söyleyen Neslihan Karacan, baktığı köpekleri eve kapattığını, kedisini de kapının önüne bıraktığını belirtti.

“EMEK VERDİM BEBEK GİBİ BAKTIM”

Döndüğünde evinin kapısının açık ve kedisi Papatya'yı da salıncakta boğazından iple asılarak öldürülmüş halde bulduğunu belirten Karacan, şu sözleri kaydetti:

"Lambayı yaktığımda, maalesef kedimi ipe asılmış bir şekilde buldum. Emek verdim, bebek gibi baktım. Bunu yapanın hesabını ödemesini istiyorum.





“İNSANLIĞIMIZI BU KADAR MI KAYBETTİK”

Cezasını çekmesini istiyorum. Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz? Keşke gelip bana zarar verseydiniz. Kedi asmak nedir? İnsanlığımızı bu kadar mı kaybettik? Bu mu insanlık?"

Tekirdağ’da, kedinin boğazına ip bağlayıp salıncağa astılar VİDEO

