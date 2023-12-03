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Tekirdağ'da kendini kaçırılmış gibi gösteren şahsın oyunu kısa sürdü

Tekirdağ'da kendini kaçırılmış gibi gösteren şahsın oyunu kısa sürdü Kendini kaçırılmış gibi gösterip, evlerine '300 bin lira getirip bırakmazsanız, oğlunuzu öldüreceğiz’ yazılı not bırakan E.A.(24), babasının bıraktığı parayı almaya geldiği pazar yerinde tedbir alan polislere yakalandı.