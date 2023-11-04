Tekirdağ'da kolonya içen şahıs hastanelik oldu Tekirdağ'da kolonya içen bir kişi rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisi devam ederken olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir şişe kolonya içen R.İ. (59) adlı şahıs fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yarı baygın vaziyette bulunan şahıs, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri civarda yaptıkları incelemede ise boş kolonya şişesi buldu.

Zehirlenen şahsın tedavisi devam ederken olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)