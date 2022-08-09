Petrol
97.9
1.29%
Euro
18.3793
0.44%
Dolar
17.9476
-0.01%
Altın
1.032
0.12%
Borsa
2772
0.00%
Bitcoin
419.815
-2.99%
BTXN Coin
7.53
-2.20%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Tekirdağ'da kolundan tutup uçuruma atladığı sevgilisiyle can verdi

    Çorlu'da yaşayan Selçuk Çetiner, alkol aldıktan sonra zorla kolundan tuttuğu sevgilisiyle uçurumdan atladı. İkili olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 09.08.2022 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da kolundan tutup uçuruma atladığı sevgilisiyle can verdi

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde güzellik salonu işleten 35 yaşındaki Melika Derici, Çorlu'da çiftçilik yapan sevgilisi Selçuk Çetiner (41) ile buluştu.

    İkili, Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının restoranında düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı.

    Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde 2 arkadaşıyla, ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.

    İddiaya göre, daha önce de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı.

    "Benimle ölüme var mısın?"

    Bu sırada Selçuk Çetiner'in "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, "Saçmalama, bu ne demek" diyerek tepki gösterdi.

    Tekirdağ da kolundan tutup uçuruma atladığı sevgilisiyle can verdi #1

    Sevgilisini kolundan tutup uçurumdan atladı

    DHA'nın haberine göre bir süre sonra Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı.

    Olay yerinde can verdiler

    Yaklaşık 25 metreden düşen Derici ile Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

    İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Selçuk Çetiner’in cenazesi, Çorlu’ya getirildi. Çorlu Merkez Garaj Camisi'nde Selçuk Çetiner için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

    Kılınan namazın ardından Çetiner, Omurtak Caddesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Çetiner'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

    Tekirdağ da kolundan tutup uçuruma atladığı sevgilisiyle can verdi #2

    Tekirdağ da kolundan tutup uçuruma atladığı sevgilisiyle can verdi #3

    Tekirdağ da kolundan tutup uçuruma atladığı sevgilisiyle can verdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Deniz üstünde inşa edilen Sultaniye Köşkü yeniden modellendi
    İç Haber

    Deniz üstünde inşa edilen Sultaniye Köşkü yeniden modellendi

    Bitcoin ve altcoinler için mükemmel giriş zamanı!
    BTCPrime

    Bitcoin ve altcoinler için mükemmel giriş zamanı!

    Isco resmen Sevilla’da
    Transfer dosyası

    Isco resmen Sevilla’da

    Görüş Bildir