Tekirdağ'da kolundan tutup uçuruma atladığı sevgilisiyle can verdi

Çorlu'da yaşayan Selçuk Çetiner, alkol aldıktan sonra zorla kolundan tuttuğu sevgilisiyle uçurumdan atladı. İkili olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde güzellik salonu işleten 35 yaşındaki Melika Derici, Çorlu'da çiftçilik yapan sevgilisi Selçuk Çetiner (41) ile buluştu.

İkili, Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının restoranında düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı.

Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde 2 arkadaşıyla, ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.

İddiaya göre, daha önce de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı.

"Benimle ölüme var mısın?"

Bu sırada Selçuk Çetiner'in "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, "Saçmalama, bu ne demek" diyerek tepki gösterdi.

Sevgilisini kolundan tutup uçurumdan atladı

DHA'nın haberine göre bir süre sonra Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı.

Olay yerinde can verdiler

Yaklaşık 25 metreden düşen Derici ile Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Selçuk Çetiner’in cenazesi, Çorlu’ya getirildi. Çorlu Merkez Garaj Camisi'nde Selçuk Çetiner için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Kılınan namazın ardından Çetiner, Omurtak Caddesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Çetiner'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.