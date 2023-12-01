Tekirdağ'da korkunç anlar! Motosikletle kafa kafaya çarpıştı.. Fatih D. idaresindeki otomobile son sürat hızla çarpan Ali K.'nin o anları, saniye saniye kaydedildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan Ali K'nin motosikleti ise hurdaya çıktı.

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İHA

Tekirdağ'ın Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, korkuttu.

Fatih D. idaresindeki otomobile, karşıdan gelen Ali K. yönetimindeki motosiklet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletli sürücü yaralanırken, caddekiler neye uğradığını şaşırdı.

O anlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anları ve sonrası anbean görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)