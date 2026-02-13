Tekirdağ'da marketten içki çalan hırsız kameraya yakalandı

- Tekirdağ Çorlu'da bir kişi marketten içki çaldı.
- Şüpheli, ürünleri alıp ödeme yapmadan dışarıdaki araca binip kaçtı.
- Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve iş yeri sahibi polise şikayette bulundu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık anları...
Cadde üzerinde bulunan markete gelen bir kişi, dolabı açıp içinden birkaç şişe içki aldı.
'BİR DAKİKAYA GELİYORUM DEYİP' KAÇTI
Bu sırada tezgahın arkasında bulunan iş yeri Emre Can Şahin'e, "Bir dakika geliyorum" diyerek dışarı çıktı.
Aldığı ürünlerinin ödemesini yapmayan şüpheli, kendisini dışarıda bekleyen otomobile binip kaçtı.
DÜKKAN SAHİBİ O ANLARI ANLATTI
İş yeri sahibi Şahin, dolaptan içki alan kişinin ödemesini yapacağını sandığını belirterek, "Ürünleri aldı ve bana 'Bir dakika geliyorum' diyerek dışarı çıktı.
Orada kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı. Benden yaklaşık bin liralık içki almış" dedi.
KAMERAYA YAKALANDI
Şüphelinin içkileri alıp, iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polise giden Şahin, şüpheli hakkında şikayette bulundu.