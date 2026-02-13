Tekirdağ'da marketten içki çalan hırsız kameraya yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık anları...

Cadde üzerinde bulunan markete gelen bir kişi, dolabı açıp içinden birkaç şişe içki aldı.

'BİR DAKİKAYA GELİYORUM DEYİP' KAÇTI

Bu sırada tezgahın arkasında bulunan iş yeri Emre Can Şahin'e, "Bir dakika geliyorum" diyerek dışarı çıktı.

Aldığı ürünlerinin ödemesini yapmayan şüpheli, kendisini dışarıda bekleyen otomobile binip kaçtı.

DÜKKAN SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

İş yeri sahibi Şahin, dolaptan içki alan kişinin ödemesini yapacağını sandığını belirterek, "Ürünleri aldı ve bana 'Bir dakika geliyorum' diyerek dışarı çıktı.

Orada kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı. Benden yaklaşık bin liralık içki almış" dedi.

KAMERAYA YAKALANDI

Şüphelinin içkileri alıp, iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polise giden Şahin, şüpheli hakkında şikayette bulundu.