AA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda Eniz D. yönetimindeki otomobil, Semra D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 kişi yaşamını yitirdi

Semra D.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Safiye E. hayatını kaybetti, sürücüler ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Refiye E. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.