Tekirdağ'da meydana gelen korkunç kazada 2 kişi can verdi Tekirdağ'da iki otomobilin karıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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AA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda Eniz D. yönetimindeki otomobil, Semra D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 kişi yaşamını yitirdi

Semra D.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Safiye E. hayatını kaybetti, sürücüler ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Refiye E. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.