AA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda Eniz D. yönetimindeki otomobil, Semra D. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 kişi yaşamını yitirdi
Semra D.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Safiye E. hayatını kaybetti, sürücüler ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Refiye E. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.