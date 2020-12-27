Kapıların ve bir hayırseverin yaptırdığı çeşmenin musluklarının çalındığı mezarlıkta, güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Vatandaşlar, Çavuşköy Mahallesi Mezarlığı kapılarının ve mezarlığın içerisinde bir hayırsever tarafından yaptırılan çeşmenin musluklarının çalındığı görüldü.

İhbar üzerine hırsızların yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Tekirdağ'da mezarlık kapısı çalındı VİDEO





"NE GEREK VARDI 10 KURUŞLUK KAPI İÇİN HIRSIZLIK YAPMAYA"

Olaydan üzüntü duyduğunu ifade eden Çavuşköy Mahallesi sakini bir vatandaş, “Ayıp bir şey yani. Mezarlık kapısı bu, senin baban yoksa deden vardır, deden yoksa ninen vardır. Bunları göz önüne getirmen lazım. Bu çaldıkları şeyler çok para da değil.

O kadar paraya ihtiyaçları varsa gelsinler ben vereyim. Ne gerek vardı on kuruşluk kapı için hırsızlık yapmaya. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar terbiyesizlik olmaz yani.” diyerek tepkisini ifade etti.



