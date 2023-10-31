Tekirdağ'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaralandı Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan bir motosikletli ise olay yerinden kaçtı.

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde A.Y. (17) idaresindeki motosiklet ile henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın ardından A.Y.'nin kullandığı motosiklet kaldırıma çıkarak devrildi.

Kazaya karışan diğer motosikletli ise olay yerinden kaçtı.

3 çocuk yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü A.Y. ve arkasında yolcu olarak bulunan 2 çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı 3 çocuk, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü A.Y.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlenirken polis ekipleri tarafından kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)