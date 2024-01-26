Tekirdağ'da öfkeli babanın gözü döndü: Oğlunu tüfekle vurdu

İHA
Tekirdağ'da dehşet bir olay yaşandı.
Olay, Zafer Mahallesi Yeni Çiftlik yolu mevkiinde meydana geldi.
Baba Ö.Ç. ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple aile içi tartışma yaşandı.
Sinirden gözü döndü, oğlunu vurdu
Öfkesine hakim olamayan baba Ö.Ç., pompalı tüfekle oğlu M.B.Ç.’ye ateş açtı.
Yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gözaltına alındı
Olay yerine gelen asayiş ekipleri, Ö.Ç.’yi gözaltına alırken, olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği de muhafaza altına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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