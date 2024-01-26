Tekirdağ'da öfkeli babanın gözü döndü: Oğlunu tüfekle vurdu Çorlu'da oğlu ile tartışmaya başlayan baba öfkesine hakim olamadı. Pompalı tüfekle vurduğu oğlu hastaneye kaldırılan baba gözaltına alındı.

İHA

Tekirdağ'da dehşet bir olay yaşandı.

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Çiftlik yolu mevkiinde meydana geldi.

Baba Ö.Ç. ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple aile içi tartışma yaşandı.

Sinirden gözü döndü, oğlunu vurdu

Öfkesine hakim olamayan baba Ö.Ç., pompalı tüfekle oğlu M.B.Ç.’ye ateş açtı.

Yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, Ö.Ç.’yi gözaltına alırken, olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği de muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)