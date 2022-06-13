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    Tekirdağ’da operasyon sırasında pencereden atladı, cinayet şüphelisi çıktı

    Uyuşturucu operasyonunda polisi görünce 3’üncü kat penceresinden atlayıp kaçarken yakalanan zanlının, cinayet şüphelisi olarak arandığı belirlendi.
    • 13.06.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 13:05
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    Tekirdağ’da operasyon sırasında pencereden atladı, cinayet şüphelisi çıktı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Çerkezköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı.

    Eve giden polisleri gören şüphelilerden Azer Ö., 3’üncü kat penceresinden atladı.

    Uyuşturucu ve para ele geçirildi

    Azer Ö., polisin takibiyle yakalandı, evde bulunan Tarık D. de gözaltına alındı.

    Evde yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk maddesi, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.

    Tekirdağ’da operasyon sırasında pencereden atladı, cinayet şüphelisi çıktı #1

    Cinayetten aranması çıktı

    Şüphelilerin yapılan incelemesinde kaçmaya çalışan Azer Ö.’nün İstanbul’da, ‘kasten öldürme’ suçundan aranmasının bulunduğu belirlendi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azer Ö. ile Tarık D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


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