Tekirdağ'da otomobil akaryakıt istasyonuna girdi

Gece saatlerinde hızlı seyreden otomobilin virajda hakimiyetini kaybederek yaptığı kazada, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, gece saatlerinde korkutan bir kaza yaşandı.

Tekirdağ’dan Muratlı istikametine doğru hızlı seyir eden Sercan K. idaresindeki otomobil, virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna daldı.

Akaryakıt istasyonu fiyat panosuna çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Sercan K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Y. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin kazayı görüp durumu 112’e bildirmeleri neticesinde olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri intikal etti. İki yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Ağır hasar gören otomobil kullanılamaz hale gelirken, kurtarıcı yardımıyla çıkarılarak götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, kaza mahallinde incelemelerde bulunan jandarma ve polis ekipleri ise tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlattı.