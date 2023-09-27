Tekirdağ'da otomobil domuz sürüsüne çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Tekirdağ'da otomobilin domuz sürüsüne çarptığı kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Kenan İ. idaresindeki otomobilin önüne aniden domuz sürüsü çıktı.

Domuz sürüsüne çarparak hurdaya dönen otomobile de aynı yönde arkasından seyreden Umut K. yönetimindeki kamyonet vurdu.

1'i ağır 2 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Kenan İ. ve aynı otomobilde bulunan Nadiye İ. yaralandı.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)