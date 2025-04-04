İHA
Tekirdağ Çorlu Eski Sanayi'deki bir tamirci dükkanında gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, tamire getirilen bir otomobilin motor kısmından helezon yayı bir anda fırladı.
Helezyon yayı, bu sırada otomobilin başındaki S.K.'nin göğsüne çarptı.
HASTANELİK OLDU
Yaralanan S.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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