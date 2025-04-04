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Tekirdağ'da otomobilden fırlayan helezon yayı yaralanmasına sebep oldu

Tekirdağ'da otomobilden fırlayan helezon yayı yaralanmasına sebep oldu Bir otomobilin motor kısmından bir anda fırlayan helezon yayı, bu sırada otomobilin başındaki S.K.'nin göğsüne çarparak yaralanmasına sebep oldu.