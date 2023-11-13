Tekirdağ'da parkta silahlı saldırı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İHA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bir şahıs, parkta alkol alan V.G. ve U.G.'ye tabanca ile ateş açarak kayıplara karıştı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan U.G. ve sol bacağından yaralanan V.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırgan aranıyor
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 3 adet boş kovan ele geçirdi.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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