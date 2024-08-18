Tekirdağ'da plajdaki kadınları görüntüleyen sapık gözaltına alındı Şarköy ilçesinde plajda denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen E.K. kadınlar tarafından polise teslim edilirken sapık, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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DHA

Tekirdağ'ın Şarköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.’nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti.

YAKALAYIP TELEFONUNU ALDILAR

Kadınlar, tepki gösterdiği E.K.’yi tartaklayıp, elindeki cep telefonuna el koyarak emniyete ihbarda bulundu. Kadınlar, gelen polis ekiplerine E.K.’nin el koydukları telefonunu teslim edip, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen E.K.’nin telefonunda yapılan incelemede kadınların çekilmiş yakın plan fotoğraf ve görüntüleri bulundu.

KADINLARI DEĞİL GEMİLERİ ÇEKTİM

Kadınlardan S.Ö., tanımadığı E.K.’nin kendisini cep telefonu ile izinsiz görüntü ve fotoğraflarını çektiğini belirterek, şikayetçi oldu.

İlçede inşaatlarda çalışan evli ve 9 çocuk babası E.K. ise ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kadınları değil, denizdeki gemileri çektiğini söylediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

E.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)