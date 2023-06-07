Tekirdağ'da polis uyuşturucu tacirini de müşterilerini de yakaladı
İHA

Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde bulunun bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, cam kavanoz içerisinde 84 gram bonzai, 22 gram eroin, satışa hazır fişeklenmiş şekilde ve uyarıcı madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde bir miktar banknot da bulundu.

5 kişi gözaltına alındı

Ev sahibi M.H. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınırken, polis ekipleri eve uyuşturucu ticareti için geldiği iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bir kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer kişiler serbest bırakıldı.