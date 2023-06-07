Tekirdağ'da polis uyuşturucu tacirini de müşterilerini de yakaladı Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri, zehir tüccarını ve uyuşturucu ticareti için olay yerine gelen kişileri gözaltına aldı.

İHA Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde bulunun bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, cam kavanoz içerisinde 84 gram bonzai, 22 gram eroin, satışa hazır fişeklenmiş şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde bir miktar banknot da bulundu. 5 kişi gözaltına alındı Ev sahibi M.H. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınırken, polis ekipleri eve uyuşturucu ticareti için geldiği iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Bir kişi tutuklandı Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer kişiler serbest bırakıldı.