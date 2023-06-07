Tekirdağ'da polis uyuşturucu tacirini de müşterilerini de yakaladı

İHA
Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde bulunun bir eve operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, cam kavanoz içerisinde 84 gram bonzai, 22 gram eroin, satışa hazır fişeklenmiş şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde bir miktar banknot da bulundu.
5 kişi gözaltına alındı
Ev sahibi M.H. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınırken, polis ekipleri eve uyuşturucu ticareti için geldiği iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Bir kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer kişiler serbest bırakıldı.