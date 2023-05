Tekirdağ’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan at arabası ortalığı birbirine kattı Polis, şüphe üzerine bir at arabasına “dur” ihtarında bulundu. Ancak at arabasının sürücüsü ihtara uymadı ve dörtnala kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca at arabasının iki araca çarparak durmasıyla son buldu.

İHA Polisin “dur” ihtarına bu kez at arabası uymadı… Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden Kapaklı’ya doğru at arabasıyla ilerleyen şahıslardan şüphelenen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe başladı. Polis ekiplerinin kendilerini takip ettiğini fark eden şahıslar ise dörtnala kaçmaya çalıştı. Kırmızıda araçlara çarptı Polislerin “dur” ihtarına uymayan şahıslar, Narin Kavşağı mevkisi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak durabildi. Yaşanan kazanın ardından at arabasını olay yerinde terk eden şahıslar, fabrikalar istikametine doğru yaya olarak koşmaya başladı. Şüphelilerden ikisi, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüsü yaralı yakalandı At arabasının sürücüsü Mert D. ise çarpmanın şiddeti ile yerde yaralı vaziyette yakalandı. At arabası polis eskortu eşliğinde polis merkezine götürülürken, yakalanan şahıslar ise işlemlerinin yapılması için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.