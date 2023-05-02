Tekirdağ’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan at arabası ortalığı birbirine kattı
İHA

Polisin “dur” ihtarına bu kez arabası uymadı…

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden Kapaklı’ya doğru at arabasıyla ilerleyen şahıslardan şüphelenen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe başladı.

ekiplerinin kendilerini takip ettiğini fark eden şahıslar ise dörtnala kaçmaya çalıştı.

Kırmızıda araçlara çarptı

Polislerin “dur” ihtarına uymayan şahıslar, Narin Kavşağı mevkisi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak durabildi.

Yaşanan kazanın ardından at arabasını olay yerinde terk eden şahıslar, fabrikalar istikametine doğru yaya olarak koşmaya başladı.

Şüphelilerden ikisi, polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan at arabası ortalığı birbirine kattı

Sürücüsü yaralı yakalandı

At arabasının sürücüsü Mert D. ise çarpmanın şiddeti ile yerde yaralı vaziyette yakalandı.

At arabası polis eskortu eşliğinde polis merkezine götürülürken, yakalanan şahıslar ise işlemlerinin yapılması için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan at arabası ortalığı birbirine kattı