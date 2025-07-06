Tekirdağ'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde görevli trafik polisleri, gece saatlerinde bir motosikletin sürücüsü Mustafa Ç.'ye 'dur' ihtarında bulundu.
İhtara uymayıp kaçan sürücü takibe alındı.
POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI
Takip sırasında motosiklet, Kazımiye Mahallesi Barbaros Caddesi'nde Ayhan Ö., yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Mustafa Ç. ile arkasındaki Berkay M., yere düşerek yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayhan Ö. ile Berkay M., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.