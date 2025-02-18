Tekirdağ’da poyraz etkili oldu

DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında, poyraz etkisini göstermeye başladı.
Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi ve beklemeye başladı.
BALIKÇILARI FIRTINA VURDU
Dalgaların etkili şekilde kıyıya vurduğu Tekirdağ'da, balıkçılar da denize açılamadı.
Balıkçılar, teknelerini Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağına bağladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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