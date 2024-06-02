Tekirdağ'da rezidansa fuhuş operasyonu: 2 şüpheli yakalandı, 9 kadın kurtarıldı Çorlu ilçesinde bir rezidansa düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

DHA

Tekirdağ'da Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir rezidansta yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi.

Savcılık izniyle harekete ekipler, rezidanstaki 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

9 kadın kurtarıldı

Fuhuş yaptıran İ.Ç. ve K.G. gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

İl Göç İdaresi'ne gönderildiler

İfadelerinde, çocuk bakmak için Türkiye'ye geldiklerini, daha sonra Çorlu'ya getirilip, fuhşa zorlandıklarını belirten kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

İki kişi tutuklandı

Şüpheliler İ.Ç. ile K.G. de işlemleri sonrası 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik-aracılık veya zorlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)