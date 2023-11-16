İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde çekçek arabasıyla gezen bir hırsız, Eski Sanayi Çarşısı 2. Caddesi’nde yol üzerindeki kanalizasyon rögar kapağını gözüne kestirdi.
Hırsızlık anı güvenlik maerasınca kaydedildi
Gece karanlığını ve çevrede kimsenin olmayışını fırsat bilen şahıs, rögar kapağını levye yardımıyla yerinden söküp çekçek arabasına koydu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsız olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerin zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Çok sayıda rögar kapağının çalındığı tespit edildi
Öte yandan sanayi çarşısında çok sayıda rögar kapağının çalındığı ortaya çıkarken, çalınan noktalara tedbir amaçlı araç lastiği koyan sanayi esnafı, hırsızlık olaylarına tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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