Tekirdağ'da ruhsatsız bir şekilde evden yemek satanlar, esnafı da mağdur etti

İHA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, halk sağlığını tehlikeye atan bazı şahıslar, yemek siparişi uygulamaları üzerinden sahte dükkanlar oluşturarak, müşterilerin adreslerine sipariş göndermeye başladı. Durum, bir müşterinin dönerci Levent Aslan’ı arayarak, sipariş verdiği dönerin ardından çocuğunun zehirlendiğini bildirmesiyle fark edildi. Aslan, kendi işletmesinde böyle bir siparişin verilmediğini belirterek, şüphelenip yemek siparişi uygulamasına baktığında, dükkanının hemen yanında bir dönerci olduğunu gördü.

ŞİKAYET ETTİLER AMA SONUÇ ALAMADILAR

Kapaklı ilçe esnafı, sağlıksız satışların önlenmesi için yetkililere başvuruda bulundu. Aslan, Kapaklı’da 25 yıldır dönercilik yaptığını, ancak son dönemde, iş yeri olmayan kişilerin evlerinde döner hazırlayıp, sipariş uygulamaları üzerinden satış yaptığını söyledi. Aslan, durumu Kapaklı Belediyesi'ne bildirdiğini ve tüm şikayetleri resmi mercilere ilettiğini belirtti. Ancak bugüne kadar herhangi bir çözüm alamadıklarını ifade etti.

"ÜRETİM MALİYETİNİN ALTINDA SATIŞ YAPIYORLAR"

Aslan, sahte dönercilerin yemek siparişlerini evlerinden hazırlayıp, düşük fiyatlarla satmaya çalıştıklarını vurguladı:

"Bu kişiler, döner ve ayranı kampanya olarak 50 liraya satmakta, ancak üretim maliyetinin çok altında fiyatlarla satış yapmaktadır."

Aslan, halkı bilgilendirerek, bu tür yerlerden sipariş vermemelerini istedi. Ayrıca, şikayet edilen kişilerin sahte dükkanlar üzerinden yemek siparişi aldığını, ancak yetkililerin bu duruma müdahale etmediğini belirtti. Son olarak, Kapaklı’da gıda sektörü üzerine daha sıkı denetimler yapılması gerektiğinin altını çizdi.