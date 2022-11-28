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    Tekirdağ'da sahte doktor soruşturmasında 'beyin cerrahı' detayı

    Sahte diploma ile hastanede çalıştığı belirlenen Ayşem Özkiraz'ın ifadeleri doğrultusunda, kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı ileri sürülen S.U., gözaltına alındı.
    • 28.11.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 16:13
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    Tekirdağ'da sahte doktor soruşturmasında 'beyin cerrahı' detayı

    Tekirdağ’da, kendisini pratisyen hekim olarak tanıttıktan sonra çevresindekileri inandırıp Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı anlaşılan 20 yaşındaki Ayşem Özkiraz hakkında soruşturma devam ediyor…

    Teorik bilgilerden yoksun olduğu anlaşılınca diğer doktorların şüphesi üzerine şikayette bulunulmuş, gözaltına alınan Özkiraz’ın sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılmıştı.

    Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın ifadesi bir başka sahte doktor iddialarını daha ortaya çıkardı.

    ‘Beyin cerrahı’ İstanbul’da yakalandı

    DHA’nın haberine göre; arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Tekirdağ da sahte doktor soruşturmasında beyin cerrahı detayı #1

    Müfettişler çalışmalarına başladı

    Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir." açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.

    Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.

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    Tekirdağ da sahte doktor soruşturmasında beyin cerrahı detayı #2

    Tekirdağ da sahte doktor soruşturmasında beyin cerrahı detayı #3

    Tekirdağ da sahte doktor soruşturmasında beyin cerrahı detayı #4

    Tekirdağ da sahte doktor soruşturmasında beyin cerrahı detayı #5


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