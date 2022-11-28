Tekirdağ'da sahte doktor soruşturmasında 'beyin cerrahı' detayı

Sahte diploma ile hastanede çalıştığı belirlenen Ayşem Özkiraz'ın ifadeleri doğrultusunda, kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı ileri sürülen S.U., gözaltına alındı.

Tekirdağ’da, kendisini pratisyen hekim olarak tanıttıktan sonra çevresindekileri inandırıp Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı anlaşılan 20 yaşındaki Ayşem Özkiraz hakkında soruşturma devam ediyor…

Teorik bilgilerden yoksun olduğu anlaşılınca diğer doktorların şüphesi üzerine şikayette bulunulmuş, gözaltına alınan Özkiraz’ın sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılmıştı.

Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın ifadesi bir başka sahte doktor iddialarını daha ortaya çıkardı.

‘Beyin cerrahı’ İstanbul’da yakalandı

DHA’nın haberine göre; arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Müfettişler çalışmalarına başladı

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir." açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.

Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.

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