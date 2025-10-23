Tekirdağ'da şerit ihlali: 7 araç birbirine girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi’nde bu akşam saat 22.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, M.Ç. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yaparak sağ şeritten hızla gelen Y.K. idaresindeki araca çarptı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobil ve 3 motosiklete çarptı. Toplam 7 aracın karıştığı kazada çevrede kısa süreli panik yaşandı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı, caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve çevredekilerin yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada E.D. ve H.Ö. isimli iki kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Her iki sürücünün de alkol testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.