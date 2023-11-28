Tekirdağ'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.
Araçta bulunan İ.Ö., E.D. ve C.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Birinin durumu ağır
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan otomobil sürücüsünün olay sonrası kaçtığı belirlendi.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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