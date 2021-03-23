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    Tekirdağ'da su birikintisine kapılan araç taklalar attı

    Yazlıktan dönen ailenin içinde bulunduğu araç kaza sonucu hurdaya dönerken, 4 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 09:18
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    Tekirdağ'da su birikintisine kapılan araç taklalar attı

    Tekirdağ-İstanbul yolu üzeri Malkara ilçesinin Ahievren Mahallesi mevkiinde Ünal Koşar yönetimindeki 34 KJ 3024 plakalı otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle yolda su birikintisine kapıldı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak su kanalına yuvarlandı.

    ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ: 4 YARALI

    Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücü Ünal Koşar ve yolcu olarak bulunan Gönül Koşar (43), Altan Koşar (21) ve Sıla Sazak (17) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ'da taklalar atan lüks otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

    Tekirdağ da su birikintisine kapılan araç taklalar attı #1

    Tekirdağ da su birikintisine kapılan araç taklalar attı #2

    Tekirdağ da su birikintisine kapılan araç taklalar attı #3

    Tekirdağ da su birikintisine kapılan araç taklalar attı #4

    Tekirdağ da su birikintisine kapılan araç taklalar attı #5

    Tekirdağ da su birikintisine kapılan araç taklalar attı #6

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